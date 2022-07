राशन की दुकान के पास घर वालों को अब मामूली दर पर मिलेगा वाई-फाई

राशन की दुकानों को सार्वजनिक डेटा कार्यालयों में परिवर्तित करने का प्रस्ताव

तमिलनाडु में उचित मूल्य की 35,323 दुकानें

तमिलनाडु में राशन की दुकानों के 200 मीटर के दायरे में रहने वाले निवासियों को जल्द ही मामूली दरों पर इंटरनेट का उपयोग करने के लिए वाई-फाई कनेक्शन मिल सकता है। सहकारिता विभाग ने अपने सहकारी समितियों के संयुक्त रजिस्ट्रार को व्यवहार्यता अध्ययन करने के लिए कहा है।

मोबाइल फोन, लैपटॉप, स्मार्ट टीवी और अन्य गैजेट्स के लिए किफायती इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करने के लिए प्रधान मंत्री वाई-फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस (पीएम-डब्ल्यूएएनआई) योजना के तहत राशन की दुकानों को सार्वजनिक डेटा कार्यालयों में परिवर्तित करने का प्रस्ताव है। व्यवहार्यता अध्ययन का उद्देश्य उचित मूल्य की दुकानों में स्थान की उपलब्धता, भवन के स्वामित्व, दुकानों के स्थान (इलाके), दुकानों पर वर्तमान इंटरनेट सेवा की गुणवत्ता और कुछ अन्य विवरणों का मूल्यांकन करना है।

तमिलनाडु में उचित मूल्य की 35,323 दुकानें हैं, जिनमें से 10,279 अंशकालिक दुकानें हैं। राज्य भर में किराए की इमारतों में 6,978 दुकानें चल रही हैं। प्रत्येक दुकान आम तौर पर दुकान के दो या तीन किमी के दायरे में रहने वाले लोगों की सेवा करती है। राज्य के दूरस्थ, दुर्गम और पहाड़ी क्षेत्रों में भी राशन की दुकानें हैं।

वाई-फाई हॉटस्पॉट से होने वाली कमाई राशन की दुकान में जमा की जाएगी

केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार वाई-फाई हॉटस्पॉट से होने वाली कमाई उस राशन की दुकान या सहकारी समिति में जमा की जाएगी, जिससे दुकान जुड़ी हुई है। दूरदराज के गांवों, पहाड़ी क्षेत्रों और दुर्गम स्थानों के निवासी व्यक्तिगत और व्यावसायिक उपयोग के लिए राशन की दुकानों को इंटरनेट हब के रूप में उपयोग कर सकते हैं। सूत्रों ने बताया कि राज्य में मोबाइल उपयोगकर्ताओं का एक बड़ा हिस्सा 50 केबीपीएस से 90 केबीपीएस तक की गति के साथ इंटरनेट सेवाओं का उपयोग करता है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि राज्य ने पहले ही भारत नेट परियोजना के तहत ग्राम पंचायतों और स्कूलों को इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए तमिलनाडु फाइबरनेट कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना की है।

