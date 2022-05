गोविन्दसामी नगर के पास की निर्माणाधीन कॉलोनी में दिया जाएगा घर, SC ने भी कह दिया कार्रवाई नहीं रुकेगी

चेन्नई में अवैध झुग्गियां तोड़ने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा

- रविवार को एक व्यक्ति ने कर लिया था आत्मदाह

- विधानसभा में उठे मसले पर सीएम का जवाब

- निवासियों ने काला झंडा दिखाकर किया प्रदर्शन

Published: May 09, 2022 07:07:48 pm

RA puarm residents gets new home in chennai