AIADMK के पूर्व मंत्री पी. थंगमणि के ठिकानों पर आय से अधिक संपत्ति के मामले में दूसरी बार छापे

डीवीएसी अपनी प्राथमिकी में कहा कि पूर्व मंत्री ने मई 2016 और मार्च 2020 के बीच अपनी आय के ज्ञात स्रोतों से ज्यादा की संपत्ति अर्जित की।

Raids at 14 places linked to ex-minister Thangamani in TN