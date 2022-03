एक्सप्रेस और सुपरफास्ट ट्रेनों का मोबाइल डिजिटल टिकट कब से मिलेगा? पूछ रहे हैं रेल यात्री

एक्सप्रेस और सुपरफास्ट टे्रनों के सामान्य श्रेणी में सफर करने वाले यात्री इस बात से काफी परेशान हैं कि इन्हें टिकट लेेने के लिए टिकट विंडो पर आना पड़ता है।

Rail passengers irked for digital payment for e tickets,Rail passengers irked for digital payment for e tickets,Rail passengers irked for digital payment for e tickets