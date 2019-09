TAMILNADU: डीएमके अपने संबंधित स्कूलों में बंद कराए सीबीएससी पाठ्यक्रम: राजा

Raja said For making money, they teach Hindi in their schools and for politics, they oppose it

पैसा बनाने के लिए वे लोग अपने स्कूलों में हिन्दी पढ़ाते हैं और राजनीतिक लाभ के लिए इसका विरोध करते है, उनके इस क्रिया का खुलासा करना बहुत ही जरूरी है।