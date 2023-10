shining stars of india : एशियाई खेलों के चमकते सितारों का सम्मान,सरकारी नौकरी दिलवाने का किया आश्वासन

चेन्नईPublished: Oct 12, 2023 05:51:58 pm Submitted by: Naresh Dhawan

डीजी वैष्णव कॉलेज में 19वें एशियाई खेलों (Asian Games) में पदक जीतने वाले राजेश रमेश ,प्रवीण चित्रवेल का स्वागत हुआ, कॉलेज प्रबंधन ने कहा खेल को दी जा रही अहमियत, आगे की यात्रा में भी कॉलेज हरसंभव मदद करेगा| Rajesh Ramesh, Praveen Chitravel, who won medals in the 19th Asian Games, welcomed

shining stars of india : एशियाई खेलों के चमकते सितारों का सम्मान,सरकारी नौकरी दिलवाने का किया आश्वासन