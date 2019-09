Tamilnadu: ICGS वराह बना तटरक्षक

Defense Minister Rajnath Singh today formally commissioned the Indian Coast Guard offshore petrol vessel Varah into the Indian Coast Guard at Chennai Port Trust.

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने आज चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट में भारतीय तटरक्षक पोत Varah को औपचारिक रूप से इंडियन कोस्ट गार्ड में शामिल किया।