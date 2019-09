TAMILNADU: पीएमके ने हत्यारों की रिहाई को लेकर केंद्र के दोहरे मानकों पर उठाया सवाल

PMK founder S Ramadoss said Why these double standards,

मै जानना चाहता हूं कि केंद्र द्वारा इस प्रकार से दोहने मानकों को क्यों अपनाया जा रहा है।