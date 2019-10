TAMILNADU: परिवार के कल्याण के लिए रामदास ने की एआईएडीएमके के साथ गठबंधन: स्टालिन

Ramadoss has tied up with the state's ruling party AIADMK with the aim of promoting the welfare of his family.

पीएमके संस्थापक एस. रामदास ने अपने परिवार के कल्याण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ही गत लोकसभा चुनाव के दौरान राज्य की सत्तारूढ पार्टी एआईएडीएमके के साथ गठबंधन किया