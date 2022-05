रियर एडमिरल एस वेंकट रमन ने फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग तमिलनाडु और पुदुचेरी नौसेना क्षेत्र के रूप में कार्यभार ग्रहण किया

रियर एडमिरल एस वेंकट रमन ने फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग तमिलनाडु और पुदुचेरी नौसेना क्षेत्र के रूप में कार्यभार ग्रहण किया

Rear Admiral S Venkat Raman assumed charge as the Flag Officer Commanding, Tamil Nadu and Puducherry Naval Area (FOTNA)

चेन्नई Published: May 21, 2022 09:09:37 am

चेन्नई. रियर एडमिरल एस वेंकट रमन ने आईएनएस अड्यार परेड ग्राउंड में आयोजित एक औपचारिक परेड में रियर एडमिरल पुनीत चड्ढा से फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग तमिलनाडु और पुदुचेरी नौसेना क्षेत्र (एफओटीएनए) के रूप में पदभार ग्रहण किया। रियर एडमिरल चड्ढा राष्ट्रीय कैडेट कोर के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण करने के लिए नई दिल्ली के लिए रवाना होंगे।

रियर एडमिरल एस वेंकट रमन 1 जनवरी 1990 को भारतीय नौसेना में शामिल हुए। वह राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, खडकवासला, रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज, वेलिंगटन और कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट, हैदराबाद के पूर्व छात्र हैं। फ्लैग ऑफिसर संचार और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के विशेषज्ञ हैं। उनकी महत्वपूर्ण स्टाफ नियुक्तियों में फ्लीट कम्युनिकेशंस ऑफिसर वेस्टर्न फ्लीट और नौसेना मुख्यालय में नौसेना खुफिया निदेशालय के प्रमुख के रूप में एक कार्यकाल शामिल है। तमिलनाडु और पुदुचेरी नौसेना क्षेत्र के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग के रूप में कार्यभार संभालने से पहले, उन्होंने कमांडेंट, नौसेना युद्ध कॉलेज, गोवा में सेवाएं दी है। उन्हें 2019 में विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया था।

Rear Admiral S Venkat Raman assumed charge as the Flag Officer Commanding, Tamil Nadu and Puducherry Naval Area (FOTNA)

साल के अंत तक सभी सरकारी दफ्तर होंगे पेपरलेस कागज और फाइलें ले जाने वाले सरकारी अधिकारियों का युग जल्द ही खत्म हो जाएगा। राज्य सरकार 'कागज रहित' कार्यालय बनाने की प्रक्रिया में है। एक 'ई-ऑफिस' पोर्टल पर भी काम चल रहा है। राज्य को इस साल के अंत तक सभी सरकारी कार्यालयों के पेपरलेस होने का भरोसा है।

डिजिटल ऑफिस तमिलनाडु योजना के तहत, राज्य ने ई-ऑफिस की शुरुआत की है। एक ऐसा एप्लिकेशन जो सरकारी कार्यालयों के भीतर नियमित कार्यों और प्रक्रियाओं के स्वचालन की अनुमति देता है। इलेक्ट्रॉनिक फाइल मैनेजमेंट सिस्टम (ई-फाइल) तमिलनाडु को 'कागज रहित' कार्यालय बनाने में मदद करेगा। फाइलों के त्वरित निपटान की अनुमति देगा और शासन को बेहतर बनाने में मदद करेगा। ई-ऑफिस को पहले सचिवालय में लागू किया जाएगा। बाद में तमिलनाडु के अन्य विभागों, कार्यालयों में ले जाया जाएगा। सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) विभाग परियोजना को लागू करने वाली नोडल एजेंसी है।

आईटी विभाग के सचिव नीरज मित्तल ने बताया कि हम जून के अंत तक सभी सचिवालय विभागों को कवर करने की योजना बना रहे हैं। फिर, इसे जुलाई और अगस्त तक अन्य जिलों में ले जाया जाएगा। अन्य विभागों और विभागाध्यक्षों को इस साल के अंत तक ई-ऑफिस के तहत लाया जाएगा। इस दौरान सचिवालय के समस्त कर्मचारियों एवं अधिकारियों को ई-ऑफिस पोर्टल पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम दिया गया। पढ़ना जारी रखे

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें