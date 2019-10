TAMILNADU: तेनी, दिंडीगुल, निलगिरी और कोयम्बत्तूर में रेड अलर्ट

Due to the low pressure in the Bay of Bengal, the coastal areas of Tamil Nadu and Puducherry will receive heavy rains for the next three days.

मौसम विभाग के अधिकारी बालचंद्रन ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में बन रहे कम दबाव की वजह से तमिलनाडु और पुदुचेरी के तटिय इलाकों में आगामी तीन दिनों तक भारी बारिश होगी।