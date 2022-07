रेड हिल्स और चेंबरमबाक्कम जलाशय 90 फीसदी भरे हुए

मरम्मत के लिए एक सप्ताह में कृष्णा जल की आपूर्ति बन्द कर दी जाएगी। जल संसाधन विभाग जल्द ही पूंडी जलाशय के रखरखाव का काम शुरू करेगा। राज्य को आंध्र प्रदेश से 6 टीएमसी पानी की उम्मीद थी, लेकिन पिछले दो महीनों में अब तक 2.6 टीएमसी पानी मिला है। अधिकारी ने कहा कि हालांकि इस साल की शुरुआत में पानी रोक दिया गया है, लेकिन पानी का कोई संकट नहीं होगा।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, जैसा कि अगले 2-3 महीनों में पूर्वोत्तर मानसून शुरू होता है, बाढ़ शमन परियोजना के हिस्से के रूप में पूंडी जलाशय के शटर का काम जल्द ही शुरू किया जाएगा। वर्तमान में जल निकाय में 1 टीएमसी पानी है। यदि अधिक पानी जमा किया जाता है, तो रखरखाव कार्य को आगे बढ़ाना मुश्किल होगा। पिछले हफ्ते हमने आंध्र प्रदेश सरकार को एक जुलाई से कृष्णा जल को रोकने के लिए एक पत्र लिखा था। वे धीरे-धीरे पानी के बहाव को कम कर देंगे और एक सप्ताह के भीतर कृष्णा जल को छोड़ना बंद कर दिया जाएगा।

2021 में राज्य को 8 टीएमसी कृष्णा जल प्राप्त हुआ और मानसून के दौरान भी हमने अच्छी मात्रा में वर्षा जल प्राप्त किया। हालांकि इस साल आंध्र प्रदेश से केवल 3 टीएमसी पानी ही शहर के जलाशय तक पहुंचा है, लेकिन अगले छह महीनों तक पानी का संकट नहीं होगा। रेड हिल्स और चेंबरमबाक्कम जलाशय 90 फीसदी भरे हुए हैं।

Red Hills and Chembarambakkam reservoirs are 90 per cent full