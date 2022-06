तमिलनाडु के अरियलुर के निवासियों को 25 साल बाद 8,000 एकड़ जमीन वापस मिलेगी

खनन-सह-बिजली परियोजना के लिए अधिग्रहीत जमीन

तमिलनाडु सरकार अरियलुर के 11 गांवों के मालिकों को खनन-सह-बिजली परियोजना के लिए अधिग्रहीत 8,373 एकड़ जमीन लौटाएगी। सरकारी आदेश के अनुसार मूल मालिकों को अधिग्रहण के समय राज्य द्वारा दिए गए मुआवजे को वापस करने की आवश्यकता नहीं होगी। यह जमीन 1997 में अधिग्रहीत की थी। सरकार के आदेश में अरियलुर के 13 में से 11 गांव शामिल हैं।

इस जीओ के जारी होने से 25 साल पुरानी समस्या का समाधान हो जाएगा। तब बहुत सारी मुकदमेबाजी और कई विरोध प्रदर्शन हुए। यहाँ तक कि यह एक चुनावी मुद्दा भी बन गया था। भूमि 13 गांवों से अधिग्रहित की गई थी। सरकार ने केवल 11 गांवों में भूमि के पुन: हस्तांतरण की अनुमति दी। अरियलुर कलक्टर रमना सरस्वती ने बताया कि शेष दो गांवों के लोगों ने अपनी जमीन के लिए अतिरिक्त मुआवजे की मांग की है और जिला प्रशासन उन्हें जमीन वापस करने के लिए कोई समाधान निकालेगा।

जयनकोंडम लिग्नाइट पावर प्रोजेक्ट के लिए तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के पक्ष में 35,000 रुपए प्रति एकड़ के मुआवजे के साथ जमीन का अधिग्रहण किया गया था। हालांकि भूमि मालिकों ने अधिक मुआवजे की मांग करते हुए लगभग 10,000 मामले दर्ज किए। जयनकोंडम में विशेष अदालतें बनाई गईं और 2012 में मुआवजे को बढ़ाकर औसतन 15 लाख रुपए प्रति एकड़ कर दिया गया।

कोई परियोजना शुरू नहीं हुई

2013 में तमिलनाडु सरकार ने मद्रास उच्च न्यायालय में आदेश के खिलाफ अपील की। इस बीच भूमि के उच्च मूल्य के कारण टिडको उस पर कोई परियोजना शुरू करने में असमर्थ था। कुलथुर गांव निवासी आर. पुगाझेंधी ने कहा, मैंने 18 एकड़ जमीन दी और बहुत खुश हूं कि हम इसे वापस लेने जा रहे हैं।

