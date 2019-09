रोशनी ने जगाई सैकड़ों दृष्टिहिनों के उम्मीद की किरण

Returning the sight of visually impaired may be a difficult task, but an attempt to build self-confidence by instilling confidence in them can lead to social change.

दृष्टिहिनों की दृष्टि लौटाना भले ही दुष्कर कार्य हो लेकिन उनमें आत्मविश्वास जगा कर स्वावलंबि बनाने का प्रयास सामाजिक परिवर्तन एक महत्वपूर्ण कड़ी बन सकता है