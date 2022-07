तमिलनाडु में सात साल से नहीं भर रही इंजीनियरिंग की सीटें

अब छह विकल्प का दिया प्रस्ताव

इंजीनियरिंग सीटों के लिए चल रहे प्रवेश की पृष्ठभूमि में राज्य सरकार ने एक संशोधित कार्यप्रणाली का प्रस्ताव दिया है जो यह सुनिश्चित करेगी कि खासकर अन्ना विश्वविद्यालय विभाग के कॉलेजों और सरकारी संस्थानों में इस साल सीटें खाली न रहें। उच्च शिक्षा विभाग ने कहा कि इंजीनियरिंग प्रवेश में पिछले सात वर्षों के आंकड़ों के विश्लेषण से पता चला है कि सीटें खाली रहती हैं। छात्र अंतिम समय में कॉलेजों में शामिल नहीं होते हैं।

तकनीकी शिक्षा निदेशालय (डीओटीई) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि रिक्तियों से बचने के लिए हालिया समीक्षा बैठक में एक संशोधित पद्धति का प्रस्ताव किया गया था। उन्होंने कहा, आवेदनों के पंजीकरण, प्रमाणपत्र सत्यापन और परामर्श में कोई बदलाव नहीं किया गया था। इसके अलावा रैंक, समुदाय और सीटों की उपलब्धता के अनुसार पसंद के वरीयता क्रम के आधार पर सीटों का आवंटन किया गया था। आवंटन चरण के दौरान यदि किसी उम्मीदवार को सीट दी गई थी, तो अब उसके पास छह विकल्प होंगे। पहला -स्वीकार करें और शामिल हों का अर्थ होगा कि एक उम्मीदवार, आवंटित सीट से संतुष्ट, अनंतिम आवंटन आदेश डाउनलोड करेगा और शुल्क का भुगतान करके आवंटन नोटिस में निर्दिष्ट तिथि पर या उससे पहले कॉलेज को रिपोर्ट करेगा। दूसरा "स्वीकार करें और ऊपर की ओर" यह बताता है कि यदि कोई छात्र, जो आवंटन से संतुष्ट है, लेकिन उच्च क्रम में आवंटन की प्रतीक्षा करना चाहता है, उसे एक अस्थायी आवंटन आदेश दिया जाएगा और उसे सात दिनों में फीस का भुगतान करना होगा। तीसरा विकल्प "डिक्लाइन एंड अपवर्ड" कहता है कि यदि उम्मीदवार सीट से संतुष्ट नहीं है, लेकिन अपनी पसंद के उच्च आदेश की प्रतीक्षा करना पसंद करता है, तो उसे काउंसलिंग के दूसरे दौर में ले जाया जा सकता है। "अस्वीकार करें और अगले दौर में जाएं" में, जो उम्मीदवार आवंटित सीट नहीं चाहते हैं, उन्हें दूसरे दौर में जाने की अनुमति दी जाएगी। "डिक्लाइन एंड क्विट" विकल्प यह होगा कि सीटों के आवंटन से असंतुष्ट होने पर छात्र प्रवेश से बाहर हो सकते हैं। अधिकारी ने कहा कि छठा विकल्प 'अपवर्ड या मूव टू नेक्स्ट राउंड' होगा यदि उम्मीदवार को कोई सीट आवंटित नहीं की जाती है, तो वह काउंसलिंग के अगले दौर का विकल्प चुन सकता है।

कॉलेजों को रिपोर्ट नहीं करने वाले उम्मीदवारों की सीटों को रिक्त सीटों के रूप में माना जाएगा और उन पर विचार किया जाएगा। अधिकारी ने कहा कि प्रत्येक दौर के अंत में शेष सीट मैट्रिक्स को बाद के दौर के लिए इनपुट के रूप में दिया जाएगा। पायलट पद्धति केवल 34 सरकारी इंजीनियरिंग सीटों पर केंद्रित होगी। सूत्रों ने कहा कि अगले साल तक फोकस निजी इंजीनियरिंग कॉलेजों पर भी जाएगा।

Revised methodology mooted to cut down engg seat vacancies in TN