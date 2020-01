सड़क सुरक्षा जागरुकता प्रोग्राम के तहत बाइक चालकों को किया जागरूक

Focussing on two-wheeler riders, the department sensitised the public to pay attention to road safety signages at accident-prone spots.

दोपहिया वाहन सवारों पर ध्यान केंद्रीय करते हुए विभाग ने दुर्घटनाग्रस्त स्थानों पर सड़क सुरक्षा संकेतों पर ध्यान देने के लिए जनता को जागरूक किया।