RPF और पुलिस की सख्ती : ट्रेनों में पटाखे ले जाने से बचें, नहीं तो होगा बड़ा नुकसान

चेन्नईPublished: Oct 20, 2023 05:00:21 pm Submitted by: Naresh Dhawan

दीपावली और दशहरा की छुट्टियों के दौरान ट्रेनों में पटाखे ले जाने से रोकने के लिए रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) और रेलवे पुलिस ने चेन्नई में अभियान शुरू किया है।RPF and police campaign to stop carrying firecrackers in railways.

