सैमसंग तमिलनाडु में कंप्रेसर निर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए 1,588 करोड़ रुपए का निवेश करेगा

चेन्नई Published: March 15, 2022 11:57:43 pm

चेन्नई. तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने मंगलवार को दक्षिण कोरियाई प्रौद्योगिकी दिग्गज सैमसंग से राज्य में एक सेमी-कंडक्टर प्लांट स्थापित करने का आग्रह किया।

ज्ञापन पर हस्ताक्षर

उन्होंने कोरियाई कंपनी द्वारा चेन्नई के पास श्रीपेरंबदूर में विनिर्माण संयंत्र एक नया कंप्रेसर स्थापित करने के लिए 1,588 करोड़ रुपए के निवेश के लिए एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तमिलनाडु में सैमसंग का कुल निवेश अब तक लगभग 1,800 करोड़ रुपए हो गया है।

8 मिलियन कंप्रेसर यूनिट्स का उत्पादन करने की क्षमता

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन का 20 प्रतिशत हिस्सा है। 22 एकड़ में फैले कंप्रेसर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में सालाना 8 मिलियन कंप्रेसर यूनिट्स का उत्पादन करने की क्षमता होगी, जिसका भविष्य में विस्तार किया जाएगा।

600 लोगों के लिए रोजगार पैदा करेगा

संयंत्र में उत्पादित कंप्रेशर्स का उपयोग सैमसंग द्वारा भारत में निर्मित और निर्यात किए जाने वाले रेफ्रिजरेटर में किया जाएगा। नया प्लांट 600 लोगों के लिए रोजगार पैदा करेगा। 2007 में स्थापित, श्रीपेरंबदूर में विनिर्माण सुविधा सैमसंग भारत में संचालित दो कारखानों में से एक है। सैमसंग के प्रमुख उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों में लक्ज़री रिडिफाइनिंग क्यूएलईडी टीवी, लाइफस्टाइल टीवी द फ्रेम, इनोवेटिव कर्ड मेस्ट्रो रेफ्रिजरेटर, द्वि-भाषी यूजर इंटरफेस के साथ एआई इकोबबल वाशिंग मशीन और विंडफ्री एसी का निर्माण इस संयंत्र में किया जाता है।

