जयललिता की सहयोगी शशिकला की संपत्ति पर आयकर विभाग का शिकंजा, 2000 करोड़ की संपत्ति जब्त

चेन्नई.

आयकर विभाग ने बुधवार को तमिलनाडु (tamilnadu) के कोडनाड और सिरुथवूर (Kodanad and Siruthavur village) क्षेत्रों में पूर्व मुख्यमंत्री जे. जयललिता (J. Jayalalithaa) की सहयोगी शशिकला (Sasikala) से जुड़ी अकूत संपत्ति पर शिकंजा कसा है। आयकर विभाग ने बताया है कि उसने शशिकला की तकरीबन 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। आयकर विभाग (Benami Prohibition wing of the Income Tax Department) के एक बयान के मुताबिक, इनमें से अकेले दो संपत्तियों की कीमत 300 करोड़ रुपऐ से ज्यादा है।

आयकर विभाग द्वारा जब्त की गई संपत्तियों का पूरा ब्यौरा फिलहाल नहीं मिल सका है। आयकर विभाग पिछले माह ही शशिकला की करोड़ों की संपत्ति जब्त कर चुका है। इससे पहले खबर आई थी कि आयकर विभाग ने सितम्बर में शशिकला की करीब 300 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की थी।

तमिलनाडु के सिरुथवूर और कोडनाडू में स्थित ये संपत्तियां जयललिता की सहयोगी शशिकला और उसके रिश्तेदार इलावरसी और सुधाकरण के नाम पर हैं। आयकर विभाग ने शशिकला की फ्रीज की गई संपत्तियों के बाहर नोटिस चिपका दिए हैं। इस ताबड़तोड़ कार्रवाई की किसी को कानों कान खबर तक नहीं लगी और बुधवार शाम आयकर विभाग ने ही एक बयान जारी कर इसकी जारी है।

जेल में बंद शशिकला और उसके रिश्तेदार

आयकर विभाग ने बयान जारी कर कहा कि तमिलनाडु के कोडनाड और सिरुथवूर इलाकों में पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की करीबी शशिकला की संपत्तियों को आयकर विभाग ने फ्र्र्र्र्र्र्रीज कर दिया है। कुल 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति फ्रीज की गई है। शशिकला और उनके दो रिश्तेदार इलावरसी और सुधाकरण फिलहाल जेल में हैं। ये लोग आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में चार साल की सजा काट रहे हैं।

पिछले साल जब्त हुई थी संपत्ति

इससे पहले नम्वबर में भी आयकर विभाग के शशिकला की 1500 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त करने की खबर सामने आई थी। वीके शशिकला और उनके रिश्तेदारों के स्वामित्व वाली संपत्तियों पर छापेमारी करते हुए एजेंसी को दस्तावेज मिले थे। इन संपत्तियों को बेनामी अधिनियम के तहत जब्त किया गया था। संलग्न की गई ये संपत्तियां चेन्नई, कोयम्बत्तूर, पुदुचेरी और तमिलनाडु के अन्य स्थानों पर थी। कथित तौर पर इन संपत्तियों का उल्लेख शशिकला या उनके परिवार ने अपनी संपत्ति की घोषणा करते समय नहीं किया था। इन संपत्तियों को 'ऑपरेशन क्लीन मनी' के तहत आयकर विभाग द्वारा जब्त किया था।