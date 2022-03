SC का अहम फैसला, तमिलनाडु में वानियार को दिया 10.5 प्रतिशत आरक्षण असंवैधानिक बताकर रद्द किया

इससे पहले मद्रास हाईकोर्ट ने भी इस आरक्षण को रद्द कर दिया था। इससे सत्तारूढ डीएमके और तत्कालीन सत्तारूढ़ एआईएडीएमके को झटका लगा है।

SC strikes down 10.5 reservation for Vanniyars community in TamilNadu