तमिलनाडु में भारी बारिश की वजह से चार जिलों में शिक्षण संस्थान बंद

तमिलनाडु में चार जिलों के प्रशासन ने क्षेत्र में भारी बारिश की भविष्यवाणी के कारण स्कूलों और कॉलेजों सहित सभी शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने की घोषणा की।

Schools, colleges shut in 4 districts due to heavy rain in TN