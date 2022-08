श्रीपेरंबदूर के पास परंदूर में बनेगा चेन्नई का दूसरा हवाई अड्डा, ग्रामीणों का विरोध

चेन्नई हवाई अड्डे से रोजाना 400 उड़ानें संचालित की जा रही

चेन्नई के लिए दूसरा हवाई अड्डा स्थापित करने के लिए स्थान की वर्षों से चली आ रही खोज को समाप्त करते हुए राज्य सरकार ने शहर से लगभग 70 किमी ग्रीनफील्ड सुविधा के लिए साइट के रूप में श्रीपेरंबदूर के पास परंदूर को अंतिम रूप दिया है। यह खुलासा केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री वीके सिंह ने सोमवार को राज्यसभा में डीएमके की कनिमोझी द्वारा उठाए गए एक सवाल के जवाब में किया।

राज्य सरकार ने मूल रूप से चार स्थलों चेंगलपट्टू जिले में चेयूर और मामंदूर, कांचीपुरम जिले के परंदूर और तिरुवल्लूर जिले के पन्नूर पर विचार किया था। स्थलों की उपयुक्तता का आकलन करने के लिए निरीक्षण करने के बाद भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) ने परंदूर और पन्नूर को हवाई अड्डे के विकास के लिए तुलनात्मक रूप से अधिक व्यवहार्य पाया। इसके बाद एएआई ने अपनी पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट तमिलनाडु औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (टीआईडीसीओ) को अग्रेषित की, जिसमें उसे दो चिन्हित स्थलों पर बाधा सीमा सतह (ओएलएस) सर्वेक्षण और चार्टिंग कार्य करने की सलाह दी गई।

आवास और औद्योगिक प्रतिष्ठानों की उपस्थिति और दोनों साइटों की भूमि अधिग्रहण लागत सहित व्यवहार्यता की तुलना करने के बाद राज्य सरकार ने ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के विकास के लिए परंदूर साइट को स्थान के रूप में चुना है। ग्रीनफील्ड हवाईअड्डा नीति, 2008 के प्रावधानों के अनुसार, राज्य सरकार को अब अंतिम साइट मंजूरी देने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय को एक प्रस्ताव प्रस्तुत करना आवश्यक है।

नीति के तहत राज्य सरकार को अब दो चरण की मंजूरी प्रक्रिया के लिए मंत्रालय को प्रस्ताव भेजना होगा। पहले साइट क्लीयरेंस है, उसके बाद सैद्धांतिक मंजूरी है। दूसरे हवाई अड्डे के लिए साइट का चयन करने की प्रक्रिया एक सप्ताह पहले अंतिम चरण में प्रवेश कर गई थी। राज्य के उद्योग मंत्री तंगम तेनारासु ने 26 जुलाई को दिल्ली में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात की थी।

second airport of Chennai in Parandur