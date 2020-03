चेन्नई में पुलिस की सख्ती के बाद पूरी तरह सफल रहा लॉकडाउन का दूसरा दिन

Second day of lockdown was successful-in Chennai: महानगर के कुछ इलाकों में कुछ लड़के अनावश्यक सड़कों पर निकल गए थे। जिन्हें घर भेजने के लिए पुलिस ने उनपर हल्का बल प्रयोग भी किया। कई जगहों पर पुलिस वाहन चालकों से कान पकड़ कर उठक-बैठक कराई।