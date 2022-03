दुखद घटना: देखभाल करने वाला कोई नहीं, बेबस पिता-पुत्र ने घर में लगाई फांसी

अपनी बेबसी का जिक्र करते हुए उन्होंने खुदकुशी का फैसला किया।

महानगर (Chennai) के उपनगरीय इलाका कोयम्बेडु (Koyambedu) में सोमवार सुबह 77 वर्षीय बुजुर्ग और उनके 53 वर्षीय बेटे (senior citizen and son) का शव बरामद किया गया। प्रथम दृष्टया खुदकुशी का मामला प्रतीत हो रहा है। हालांकि पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने कमरे में से एक सुसाइड नोट (Suicide Note) छोड़ा है जिसमें उन्होंने लिखा है कि उनका कोई देखभाल करने वाला नहीं है। अपनी बेबसी का जिक्र करते हुए उन्होंने खुदकुशी का फैसला किया।

senior citizen and son die by suicide in Chennai