Tamilnadu: स्कूल के सात बच्चों की डूबने से मौत

Krishnagiri collector following the series of drowning deaths taking place

in this district have asked the parents to keep track of their children

सात छात्र और छात्राओं की डूबने की घटना को गंभीरता से लेते हुए जिला कलक्टर ने अभिभावकों से उनके बच्चों की जानकारी रखने और उन्हें नहाने के लिए जल निकायों में नहीं जाने देने का आग्रह किया।