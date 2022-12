विरोध का अनूठा तरीका, समुद्र में खड़े होकर बजाया शंख

भक्तों के साथ खिलवाड़, अग्नि तीर्थम के साथ सीवेज का मिश्रण

sewage mixing with the Agni Theertham sea in Rameswaram

रामनाथपुरम. रामेश्वरम में अग्नि तीर्थम समुद्र के साथ सीवेज के मिश्रण के लंबे समय से चले आ रहे मुद्दे को बताते हुए सीटू से जुड़े मछुआरों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने समुद्र में खड़े होकर शंख बजाकर विरोध किया और स्थानीय निकाय से इस मुद्दे को खत्म करने का आग्रह किया।

सूत्रों के अनुसार, प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अधिकारियों और राजनीतिक नेताओं को कई याचिकाएं देने के बावजूद सीवेज को समुद्र में छोड़े जाने से रोकने की दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की गई।

सीटू जिला पदाधिकारी और रामनाथपुरम के कार्यकर्ता करुणामूर्ति ने कहा, भूमिगत सीवेज सिस्टम पाइपलाइनों के लिए काम, जो 2017 में वापस शुरू हुआ था, आज तक अधूरा है। इसके कारण पूरे रामेश्वरम नगर पालिका से सीवेज सीधे समुद्र में छोड़ा जाता है। सीवेज के अलावा रिसॉर्ट्स और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों से जल निकासी भी समुद्र में छोड़ी जा रही है, जिससे अग्नि तीर्थम में एक खतरनाक स्थिति पैदा हो रही है।

उन्होंने कहा कि रामनाथस्वामी मंदिर में आने वाले देश भर से हजारों श्रद्धालु अग्नि तीर्थम में पवित्र डुबकी लगाते हैं। पदाधिकारी ने कहा, जल प्रदूषण न केवल पर्यावरण को प्रभावित करेगा, बल्कि अग्नितीर्थम में डुबकी लगाने वाले भक्तों के लिए स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी पैदा करेगा। इलाके के पारंपरिक मछुआरों को भी समुद्र में सीवेज छोड़े जाने के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।