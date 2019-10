वेलूर जेल में स्थापित होगी जूता बनाने की यूनिट

In order to improve the production, a new shoe making unit is going to be set up at Vellore prison by the Prison Department at a cost of three crore.

उत्पादन में सुधार करने के उद्देश्य से जेल विभाग द्वारा तीन करोड़ की लागत से वेलूर जेल में एक नया जूता बनाने की इकाई स्थापित की जाने वाली है।