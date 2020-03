आदेश का उल्लंघन, सुपरमार्केट सील, दुकानें बंद कराया

नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी तथा उडऩदस्ता टीम ने सोमवार को महानगर के अलग अलग इलाकों को निरीक्षण किया। super market sealed by Chennai Corporation for functioning beyond the time limit