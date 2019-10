एसएचआरसी ने दिया आदेश पूर्व डीएसपी के खिलाफ होगी कार्रवाई

SHRC, while hearing the case of tractor damaged crop a year ago, ordered action against Arani's then Deputy Superintendent of Police Zarina Begum

राज्य मानवाधिकार आयोग (एसएचआरसी) ने एक साल पहले ट्रैक्टर से फसल क्षतिग्रस्त करने के मामले पर सुनवाई करते हुए पीडि़त परिजनों को पांच लाख का मुआवजा देने और घरेलू मामले में हस्तक्षेप करने के आरोप में आरणी की तत्कालीन पुलिस उपाधीक्षक जरीना बेगम के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया।