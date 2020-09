लोकप्रिय गायक एसपी बालसुब्रमण्यम का 74 वर्ष की उम्र में निधन, शोक में डूबा पूरा देश

चेन्नई.

सिनेमा जगत के दिग्गज गायकों में शुमार एसपी बालसुब्रमण्यम का लम्बी बीमारी के बाद शुक्रवार दोपहर को निधन हो गया है। 74 वर्षीय गायक एसपी बालासुब्रमण्यम कोरोना संक्रमित थे और चेन्नई के 'एमजीएम हेल्थकेयर' में भर्ती थे। गायक बालासुब्रमण्यम कई दिनों से बीमार चल रहे थे और शुक्रवार को दोपहर 1.04 मिनट पर अंतिम सांस ली। हालांकि बीच में उनकी तबीयत ठीक हो गई थी लेकिन बीते दिन अचानक उनकी तबीयत फिर बिगड़ गई और उन्हें लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया था।

एसपी बालासुब्रमण्यम कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए थे। इस बात की जानकारी उन्होंने खुद सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियो साझा कर दी थी। पांच अगस्त को जारी किए संदेश में उन्होंने बताया था कि उनमें कोरोना के हल्के-फुल्के लक्षण पाए गए हैं। बालसुब्रमण्यम ने बताया कि उन्हें हल्का हल्का बुखार और जुकाम हो रहा था जिसकी वजह से उन्होंने कोरोना वायरस का पर6ीक्षण करवाया और अस्पताल में भर्ती हो गए। इसके बाद सितंबर के पहले हफ्ते में ही बालासुब्रमण्यम के बेटे ने अपने पिता का हेल्थ अपडेट जारी करते हुए बताया था कि उनकी कोविड़-19 रिपोर्ट निगेटिव आई है।

बालू से जुड़ीं कुछ खास बातें

- बालसुब्रमण्यम का जन्म 4 जून, 1946 को नेल्लूर, आंध्र प्रदेश में हुआ था। 15 दिसम्बर, 1966 में उन्होंने बतौर प्लेबैक सिंगर तेलुगू फिल्म श्री श्री श्री मर्यादा रामन्ना से डेब्यू किया था।

- एसपी को 1980 में आई फिल्म संकराभारनाम से अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली। इस फिल्म में सिंगिंग के लिए उन्हें अपना पहला नेशनल अवॉर्ड मिला था।

- 1969 में बाला को अपना पहला तमिल गाना एयर्कई एन्नुम इलाया कन्नी रिकॉर्ड करने का मौका मिला। इस फिल्म में तमिल सुपरस्टार जैमिनी गणेशन नजर आए थे।

- उन्होंने 50 साल के सिंगिंग करियर में तेलुगू, तमिल, कन्नड़, हिंदी और मलयालम ने तकरीबन 40,000 गाने गाए हैं।

- सिंगर होने के साथ-साथ बाला ने तमिल, तेलुगू, कन्नड़ और हिंदी भाषा की 40 से ज्यादा फिल्मों में म्यूजिक डायरेक्टर का काम भी किया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एसपी बालासुब्रमण्यम के निधन पर ट्वीट किया: "एसपी बालासुब्रमण्यम के दुर्भाग्यपूर्ण निधन के साथ हमारी सांस्कृतिक क्षेत्र को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है. भारत भर में एक घरेलू नाम, उनकी मधुर आवाज और संगीत ने दशकों तक दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया. दु: ख की इस घड़ी में, मेरे विचार उनके परिवार और प्रशंसकों के साथ हैं. ओम शांति."

With the unfortunate demise of Shri SP Balasubrahmanyam, our cultural world is a lot poorer. A household name across India, his melodious voice and music enthralled audiences for decades. In this hour of grief, my thoughts are with his family and admirers. Om Shanti. — Narendra Modi (@narendramodi) September 25, 2020

भारतरत्न गायिका लता मंगेशकर ने भी एसपी बालासुब्रमण्यम के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है- 'प्रतिभाशाली गायक, मधुरभाषी, बहुत नेक इंसान एसपी बालासुब्रमण्यम जी के स्वर्गवास की खबर सुनकर मैं बहुत व्यथित हूं. हमने कई गाने साथ गाए, कई शोज किए. अब बातें याद आ रही हैं. ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे. मेरी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ हैं.'

Pratibhashaali gayak,madhurbhashi ,bahut nek insan SP Balasubrahmanyam ji ke swargwas ki khabar sunke main bahut vyathit hun.Humne kai gaane saath gaaye,kai shows kiye.Sab baatein yaad aarahi hain.Ishwar unki aatma ko shanti de.Meri samvedanaayein unke pariwar ke saath hain. — Lata Mangeshkar (@mangeshkarlata) September 25, 2020

उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने लिखा, ‘शानदार गायक एसपी बालासुब्रमण्यम के निधन से दुखी हूं. गायिकी की दुनिया में वो एक रिक्तता देकर गए हैं जिसे भर पाना मुश्किल है.’

Shocked at the tragic demise of the legendary musician Shri S.P. Balasubrahmanyam. He leaves a void in the world of music that is virtually impossible to fill. #SPBalasubrahmanyam pic.twitter.com/JqEsaJoqyD — Vice President of India (@VPSecretariat) September 25, 2020

सुपरस्टार रजनीकांत ने ट्वीट कर कहा कि एसपी बालसुब्रमण्यम आप हमेशा से मेरी आवाज रहें और आपकी आवाज और आप यादें हमेशा मेरी साथ रहेंगी।

#RIP Balu sir ... you have been my voice for many years ... your voice and your memories will live with me forever ... I will truly miss you ... pic.twitter.com/oeHgH6F6i4 — Rajinikanth (@rajinikanth) September 25, 2020

रजनीकांत की बेटी सौंदर्या सहित कई बॉलीवुड और टॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने सोशल मीडिया के जरिए एसपी बालासुब्रमण्यम को श्रद्धांजली दी है. सौंदर्या ने दिग्गज गायक की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा- 'आपकी आत्मा को शांति मिले.' एक्ट्रेस त्रिशा ने भी एसपी बालासुब्रमण्यम को श्रद्धांजलि दी है. एक्ट्रेस राम्या कृष्णनन ने लिखा- 'आप इतने विशेष हैं कि आपको कभी नहीं भुलाया जा सकता है, आपकी आत्मा की शांति और परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदना.

सलमान खान ने एसपी बालासुब्रमण्यम के निधन पर ट्वीट करते हुए लिखा, "बालासुब्रमण्यम सर के बारे में सुनकर दिल टूट गया। आप हमेशा अपने संगीत की निर्विवाद विरासत में जीवित रहेंगे। आपके परिवार के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं।"

Heartbroken to hear about #SPBalasubrahmanyam sir... you will forever live on in your undisputed legacy of music! condolence to the family #RIP — Salman Khan (@BeingSalmanKhan) September 25, 2020

अक्षय कुमार ने भी दिवगंत सिंगर को श्रद्धांजलि दी है. एक्टर लिखते हैं- 'एसपी बालासुब्रमण्मय जी के निधन के बारे में सुनकर बहुत ही दुखी हूं। कुछ ही महीनों पहले लॉकडाउन के बीच एक वर्चुअल कॉन्सर्ट में मेरी उनसे बात हुई थी। वह स्वस्थ लग रहे थे। जीवन वास्तव में अप्रत्याशित हैं। मेरी प्रार्थनाएं उनके परिवार के साथ हैं।'

Deeply saddened to hear about the demise of Balasubrahmanyam ji.Just a few months back I’d interacted with him during a virtual concert in this lockdown..he seemed hale,hearty & his usual legendary self...life is truly unpredictable. My thoughts & prayers with his family🙏🏻#RIPSPB pic.twitter.com/NytdM7YhBL — Akshay Kumar (@akshaykumar) September 25, 2020

एआर रहमान ने एसपीबी के साथ अपनी एक तस्वीर ट्विटर पर साझा करते हुए लिखा, ‘सब कुछ उजड़ गया.’

कमल ने तमिल में अपनी श्रद्धांजलि देते हुए लिखा- यह मेरे लिए एक आशीर्वाद है कि अन्नैया S.P.B लंबे समय तक मेरी आवाज के रूप में रही। वह सात पीढ़ियों के दिलो-दिमाग में बसे रहेंगे।

गृहमंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर दी श्रद्धांजलि

Deeply saddened by the passing away of legendary musician and playback singer Padma Bhushan, S. P. Balasubrahmanyam ji. He will forever remain in our memories through his melodious voice & unparalleled music compositions. My condolences are with his family & followers. Om Shanti — Amit Shah (@AmitShah) September 25, 2020

जॉनी लीवर लिखते हैं- 'श्री #SPBalasubramaniam गरु के निधन के बारे में सुनकर बहुत दुखी हूं. यह न केवल फिल्म बिरादरी बल्कि हमारे राष्ट्र के लिए भी बहुत बड़ी क्षति है। हमारी प्रार्थना और परिवार के प्रति संवेदना। उनकी आत्मा को शांति मिले।'

May his soul rest in peace...#RIPSPB 🙏🏽 pic.twitter.com/Nqu5Api6EU — Johny Lever (@iamjohnylever) September 25, 2020

अभिनेत्री राम्या ने ट्वीट कर दी श्रद्धांजलि

Someone so special can never be forgotten, may his soul rest in peace my deepest condolences to the family....#ripspb sir. — Ramya Krishnan (@meramyakrishnan) September 25, 2020

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममत बनर्जी ने ट्वीट कर एसपीबी के निधन पर शोक प्रकट किया। उन्होंने लिखा, ‘संगीत के लीजेंड की मृत्यु की खबर दुखद है। उनकी स्वर्णिम आवाज़ पीढ़ियों तक याद की जाएगी।

Grieved to hear of the passing of a true legend of music, SP Balasubrahmanyam. His golden voice will be remembered for generations. Condolences to his family, many admirers and colleagues in the music industry. — Mamata Banerjee (@MamataOfficial) September 25, 2020

भाजपा नेता प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, ‘भारत की मधुर संगीतमाला का एक सुरीला स्वर ‘पद्मभूषण’ श्री एसपी बालसुब्रमण्यम आज शांत हो गए। अब यह स्वर सुनाई तो देगा मगर दिखाई नहीं देगा। ईश्वर उनकी दिवंगत आत्मा को शांति दे और उनके परिवारजनों, मित्रों और करोड़ों चाहने वालों को यह दुःख सहने की शक्ति प्रदान करे. ॐ शांति’