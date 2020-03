तमिलनाडु में दर्दनाक सडक़ हादसा, 6 की मौत

तमिलनाडु में दर्दनाक सडक़ हादसा, 6 की मौत

Six die as truck rams sumo near Namakkal in Tamil Nadu : नामाक्कल के पास एक ट्रक और सूमो की आमने- सामने भिड़ंत में 6 लोगों की मौत (Death) हो गई।