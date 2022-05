Chennai: 27 दिन बाद विघ्नेश की मौत के सिलसिले में छह पुलिसकर्मी गिरफ्तार, हत्या का मामला दर्ज

- पुलिस हिरासत में मौत का मामला

- सीबी-सीआइडी ने किया गिरफ्तार

27 दिन के इंतजार के बाद आखिरकार पुलिस हिरासत (custodial death of Vignesh in Chennai) में विघ्नेश की मौत के मामले में सीबी-सीआइडी (Crime Branch-Criminal Investigation Department (CB-CID) ने सचिवालय कोलॉनी पुलिस थाना से जुड़े छह पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार पुलिसकर्मियों के नाम है- हैड कांस्टेबल कुमार, हैड कांस्टेबल पोनराज, हैड कांस्टेबल मुनाफ, राइटर दीपक, होमगार्ड और दो सशस्त्र रिजर्व (एआर) पुलिस कर्मी शामिल है। इनमें से मुनाफ और पोनराज पर हत्या का मामला दर्ज किया गया है। आरोपी के खिलाफ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम भी लगाया गया है। सीबी-सीआइडी (CB-CID) ने पुलिसकर्मियों से पूछताछ के बाद गिरफ्तारी की।

