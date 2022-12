63 पीड़ितों के परिजनों को छह साल से मुआवजे का इंतजार

63 टीएनएसटीसी पीड़ितों के परिजनों को छह साल से मुआवजे का इंतजार

63 टीएनएसटीसी पीड़ितों के परिजनों को छह साल से मुआवजे का इंतजारतिरुपुर. तमिलनाडु राज्य परिवहन निगम (टीएनएसटीसी ) से जुड़े सड़क हादसों के शिकार 63 पीड़ितों के परिवार छह साल से अधिक समय से मुआवजे का इंतजार कर रहे हैं।

तिरुपुर कोर्ट के रिकॉर्ड के अनुसार, तिरुपुर मोटर दुर्घटना ट्रिब्यूनल ने 50 मामलों में कार्यवाही स्थगित करने का आदेश दिया और मुआवजे का भुगतान नहीं करने के लिए पिछले तीन वर्षों में जिले में मोटर ट्रिब्यूनल कोर्ट द्वारा सरकारी बसों को जब्त कर लिया गया। इसके अलावा ट्रिब्यूनल में 63 मामले लंबित हैं। अगर टीएनएसटीसी मुआवजे का भुगतान नहीं करती है तो जब्ती (जप्ती) नोटिस जारी किया जाएगा।

मुआवजे की प्रतीक्षा कर रहे 63 परिवारों में से एक शिवगंगा के मूल निवासी सेंथिल (21) का है, जिनकी 2016 में अविनाशीपालयम में मृत्यु हो गई थी। तिरुपुर में मोटर दुर्घटना न्यायाधिकरण में एक मामला दायर किया गया था और इसने 17 लाख रुपए के मुआवजे का आदेश दिया था। लेकिन टीएनएसटीसी ने अभी तक आदेश का सम्मान नहीं किया है।

शिवगंगा जिले के सिंगामुनेरी की पीड़िता की मां थाईयाम्मल (62) ने कहा, सेंथिल 19 साल का था जब वह तिरुपुर जिले में आया था। वह 25,000 रुपए के वेतन पर अविनाशीपालयम में अर्थमूवर ड्राइवर के रूप में एक ठेकेदार से जुड़ गया। वह हमें हर महीने 15,000 रुपए भेजते थे, जिससे हमने कर्ज चुकाना और परिवार चलाना शुरू किया। उनकी कमाई हमारी लाइफ लाइन थी।