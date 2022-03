पुदुचेरी स्मार्ट सिटी के लिए 93 करोड़ रुपए मंजूर

सीएम ने अतिरिक्त 2,000 करोड़ रुपए मांगे

चेन्नई Published: March 03, 2022 08:10:08 pm

पुदुचेरी. केंद्र ने पुदुचेरी में स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के निष्पादन के लिए पिछले महीने 93 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। पीडब्ल्यूडी मंत्री के लक्ष्मीनारायणन ने कहा, यह चालू वर्ष (2021-2022) में प्रदान की गई केंद्रीय सहायता के अतिरिक्त है। लक्ष्मीनारायणन ने 300 दिनों में मुख्यमंत्री एन रंगासामी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार की उपलब्धियों को सूचीबद्ध किया, जो विपक्ष की आलोचना को दूर करने में विफल रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने ठोस प्रयासों से कई आश्वासनों को पूरा किया है और कहा है कि अपने कार्यकाल के अगले 50 महीनों में वह न केवल अपने वादों को पूरा करेगी बल्कि और भी बहुत कुछ हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार अर्थव्यवस्था और रोजगार के लिए प्रमुख आईटी कंपनियों को पुदुचेरी में दुकान स्थापित करने की कोशिश कर रही है।

लक्ष्मीनारायणन ने कहा कि पिछले वर्ष (वी नारायणसामी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान) इसी तरह की केंद्रीय सहायता प्रदान करने के बावजूद, सरकार कुछ नहीं कर सकी। उन्होंने कहा, इसके लिए बुनियादी कर्तव्यों को निभाने के लिए अच्छे इरादे और इच्छाशक्ति की जरूरत है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने केंद्र को पत्र लिखकर वर्ष 2022-2023 में 1750 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता के अलावा 2000 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान करने के लिए कहा है, ताकि जुलाई से जीएसटी मुआवजे की वापसी के कारण राजस्व के नुकसान को कम किया जा सके।

उन्होंने उपलब्धियों को सूचीबद्ध करते हुए कहा कि 12,000 नए लाभार्थियों को वृद्धावस्था पेंशन प्रदान की गई है, जबकि पेंशन राशि में 500 रुपए की वृद्धि की गई है। मृतकों के परिवारों को केंद्र और राज्य सरकार द्वारा समान योगदान के साथ 1 लाख रुपए की कोविड राहत प्रदान की गई है। इसके अलावा, केंद्र शासित प्रदेश में सभी परिवारों को 5000 रुपए की कोविड राहत प्रदान की गई है। सभी मछुआरों को आय सीमा को हटाकर मछली पकड़ने पर प्रतिबंध अवधि राहत प्रदान की गई है और उनके काम की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए उनके लिए ओएपी भी 500 रुपए अतिरिक्त रूप से बढ़ाया गया है।

अरियापालयम में 60 करोड़ रुपए के पुल के निर्माण का काम शुरू

वाउचर कर्मचारियों का वेतन 3,000 रुपए से बढ़ाकर 4,000 रुपए प्रति माह कर दिया गया है जो उन्हें पहले प्रति माह मिल रहा था। मेडिकल, इंजीनियरिंग और अन्य अध्ययनों में सेंटैक प्रायोजित छात्रों के लिए शत-प्रतिशत शुल्क प्रदान करने की प्रक्रिया जारी है। प्रतिष्ठित कामराजर मणिमंडपम पूरा हो चुका है और जल्द ही कोचिंग कक्षाएं और प्रशिक्षण शुरू हो जाएगा। अरियापालयम में 60 करोड़ रुपए के पुल के निर्माण का काम शुरू हो गया है। इंदिरा गांधी स्क्वायर से राजीव गांधी स्क्वायर तक फ्लाईओवर के लिए डीपीआर तैयार हो रही है, जिसे दो साल में पूरा करने की योजना है।

खाली पदों पर सरकार सीधी भर्ती करेगी

मुख्य सचिवालय, लोक निर्माण विभाग और अन्य विभागों में 300 मंत्रिस्तरीय कर्मचारियों सहित विभिन्न कर्मचारियों को पदोन्नति दी गई है। खाली पदों पर सरकार सीधी भर्ती करेगी। सरकारी कर्मचारियों को सातवीं वेतन आयोग की बकाया राशि का भुगतान चालू माह से किया जा रहा है, जिसके लिए संशोधित बजट अनुमान में 150 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में कम से कम दो सड़कों को फिर से बनाया गया है और पैच वर्क किया गया है।

