Chennai News : DRI ने तमिलनाडु में 25 किलो सोना, सवा दो करोड़ रुपये की नक़दी बरामद की

चेन्नईPublished: Oct 17, 2023 04:41:56 pm Submitted by: Naresh Dhawan

विदेशों से हो रही सोने की तस्करी पर बड़ी कार्रवाई करते हुए DRI ने 25 किलो सोना और सवा दो करोड़ रुपये की नक़दी बरामद की है। इस सोने की कीमत करीब 15 करोड़ रुपये है। Smuggling of gold from abroad, DRI recovered 25 kg gold and 2.25 crore cash.

Chennai News : DRI ने तमिलनाडु में 25 किलो सोना, सवा दो करोड़ रुपये की नक़दी बरामद की