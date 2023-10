DMK women conference शामिल होंगी सोनिया गांधी, 'महिला अधिकार सम्मेलन' में उठेंगे महत्वपूर्ण मुद्दे

चेन्नईPublished: Oct 13, 2023 05:58:16 pm Submitted by: Naresh Dhawan

कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा द्रमुक की महिला शाखा द्वारा आयोजित ‘महिला अधिकार सम्मेलन’ में भाग लेंगी। आयोजन का उद्देश्य महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना और समाज में और अधिक समानता पैदा करना है।

Sonia Gandhi and Priyanka Gandhi will participate in the DMK women conference.

