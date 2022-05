400 सरकारी स्कूलों में इंटरनेट को बढ़ावा मिलेगा

Govt Schools: तमिलनाडु में लगभग 400 सरकारी स्कूलों को जल्द ही एक शिक्षा आधारित गैर सरकारी संगठन बाल उत्सव के साथ 'स्मार्ट' रूप मिलेगा। एनजीओ अपने प्रमुख कार्यक्रम आईशाला के माध्यम से पूरे दक्षिण भारत के स्कूलों में इंटरनेट संचालित कक्षाएं प्रदान करने के लिए तैयार है।

आईशाला सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए डिज़ाइन किए गए मॉडल स्कूल हैं। यह पहले कर्नाटक के 200 से अधिक स्कूलों में लागू किया गया था और अब इस परियोजना को तेलंगाना और तमिलनाडु तक बढ़ाया जा रहा है। कार्यक्रम चार प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित है। स्कूल के बुनियादी ढांचे (इंटरनेट कनेक्टिविटी, स्मार्ट टीवी और एड-टेक सामग्री), वाश (पानी, स्वच्छता और स्वच्छता), शिक्षक विकास (अपस्किलिंग) और छात्रों के लिए छात्रवृत्ति।

चेन्नई के 200 किलोमीटर के दायरे में आईशाला को लागू करने की योजना

बाल उत्सव के सह-संस्थापक रमेश बालसुंदरम ने कहा, अगले तीन वर्षों के भीतर चेन्नई के 200 किलोमीटर के दायरे में कम से कम 75 सरकारी स्कूलों में आईशाला को लागू करने की योजना है। एनजीओ की सह-संस्थापक बीनू वर्मा ने कहा, हाल ही में शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में 70.3% बच्चे 2021 में सरकारी स्कूलों में नामांकित हैं लेकिन तमिलनाडु में केवल 18% सरकारी स्कूलों में इंटरनेट की सुविधा है। इन संस्थानों को 'स्मार्ट' और 'इंटरनेट कनेक्टेड' बनाने की आवश्यकता है ताकि वे अपनी उच्चतम स्तर की दक्षता पर काम कर सकें।

Soon, 400 govt schools in TN to get internet boost