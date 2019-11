श्रीलंकाई नौसेना ने २ हजार मछुआरों पर हमला कर खदेड़ा

Rameswaram Fishermen's Association President P. Sesuraja told that Fishing nets of 20 boats were also snapped साथ ही २० से अधिक नावों के जाल को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया।