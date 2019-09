Tamilnadu: स्वास्थ्य विभाग डेंगू नियंत्रण में विफल - स्टालिन ने लगाया आरोप

DMK President M.K. Stalin said on Tuesday that the Health Department had failed to take concrete steps to prevent dengue infection.

महानगर में डेंगू बुखार से दो बच्चों के मरने की खबर की पृष्ठभूमि में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष एम. केे. स्टालिन ने सरकार को जिम्मेदार ठहराया है।