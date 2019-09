TAMILNADU: स्टालिन ने शुभश्री के परिजनों से मुलाकात की, पांच लाख की सहायता राशि की घोषणा की

stailn sadi Her father tells Let Subhasri be last victim of banner culture उन्होंने कहा कि शुभश्री के पिता ने मुझसे कहा है कि ऐसा कुछ करें कि उनकी बेटी जैसा अब किसी परिजनों को कुछ खोना न पड़े। पीडि़ता के पिता के इस बात को भुलाना आसान नहीं है।