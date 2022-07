मोदी को न्यौता देने दिल्ली जाएंगे स्टालिन

44 वां अंतरराष्ट्रीय शतरंज ओलंपियाड महाबलीपुरम के पास पुंचेरी में 28 जुलाई से

188 देशों के 2,000 से अधिक खिलाड़ी हिस्सा लेंगे

52,000 वर्ग फुट के क्षेत्र में शतरंज खिलाड़ियों के लिए इंडोर स्पोर्ट्स हॉल का निर्माण

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन 19 जुलाई को अपनी नई दिल्ली यात्रा के दौरान महाबलीपुरम में 44 वें अंतरराष्ट्रीय शतरंज ओलंपियाड के उद्घाटन के लिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित करेंगे।

ओलंपियाड के संचालन के लिए मंत्रियों, सरकारी विभागों के सचिवों और उच्च अधिकारियों की एक समन्वय समिति का गठन किया गया है। इसके अलावा आइएएस अधिकारियों और जिला राजस्व अधिकारियों से युक्त टास्क फोर्स का भी गठन किया गया है।

44वां शतरंज ओलंपियाड 28 जुलाई से चेन्नई के महाबलीपुरम के पास पुंचेरी गांव में शुरू होगा। मैच 10 अगस्त तक होंगे। भारत में पहली बार हो रहे इस ऐतिहासिक शतरंज उत्सव में 188 देशों के 2,000 से अधिक खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। खाने समेत उनके ठहरने की व्यवस्था की जा रही है।

पुंचेरी में पोर्टपॉइंट शेरेटन होटल परिसर में 52,000 वर्ग फुट के क्षेत्र में शतरंज खिलाड़ियों के लिए इंडोर स्पोर्ट्स हॉल का निर्माण किया जा रहा है। साथ ही उस क्षेत्र में 22 वर्ग फुट के स्टेडियम को स्पोर्ट्स हॉल में अपग्रेड करने का काम भी चल रहा है।

