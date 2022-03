नई दिल्ली में 31 मार्च को पीएम मोदी से मिलेंगे सीएम स्टालिन, तमिलनाडु के विकास के मुद्दों पर होगी चर्चा

31 मार्च को प्रधानमंत्री के साथ बैठक की पुष्टि हुई है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ पुष्टि की प्रतीक्षा है।

Stalin to meet Modi in Delhi on March 31