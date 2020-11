42 साल पहले चोरी हुई श्रीराम, लक्ष्मण और सीता की सदियों पुरानी मूर्तियां तमिलनाडु सरकार को सौंपीं

भगवान की मूर्तियों को सौंपने के लिए केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री प्रह्लाद सिंह पटेल खुद एएसआई मुख्यालय पहुंचे: Stolen bronze idols of Lord Rama, Lakshman, Sita recovered in UK handed over to TamilNadu