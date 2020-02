कार्पोरेशन स्ट्रीट वेंडरों को चार स्थानों पर करेगा विस्थापित

About 1,680 street vendors have been identified at all the four places for the project

प्रस्तावित चार जगहों के लिए 1680 स्ट्रीट वेंडऱों की पहचान की गई है।