अब तक विद्यार्थियों को नहीं मिला मुफ्त बस पास

Free bus pass मुफ्त बस पास students विद्यार्थियों Six months have passed since schools reopened

वित्तीय वर्ष में महानगर की सभी स्कूले खुले छह महीने हो गई हैं