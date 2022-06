तमिलनाडु में रक्तदान में 30% की गिरावट

सर्जरी से रक्त की मांग बढ़ी, लेकिन दान में कमी

पिछले 2 वर्षों में तमिलनाडु में रक्तदान में लगभग 30% की गिरावट आई है। कोविड-19 के कारण शिविरों का आयोजन कम हुआ। टीकाकरण एक और कारण था जिससे लोग हिचकिचाते थे। इसके अतिरिक्त लंबे समय तक कोविड -19 के लक्षण रक्तदान अभियान में बाधा उत्पन्न कर रहे थे। 2021 में राज्य ने केवल 3.43 लाख यूनिट रक्त एकत्र किया था, जो कि पूर्व-कोविड स्तरों की तुलना में सिर्फ 60-70% है। 2015 में वार्षिक रक्त संग्रह 8.45 लाख यूनिट था। जैसे-जैसे गैर-कोविड सर्जिकल प्रक्रियाएं की जा रही हैं, रक्त और रक्त घटकों की मांग भी बढ़ गई है लेकिन रक्तदान महामारी से पहले के समय में वापस नहीं आया हैं।

ब्लड बैंक किलपॉक के एचओडी डॉ. के. दुरैसामी ने कहा, महामारी के दौरान आपातकालीन जरूरतों के लिए हमने नियमित रूप से दान करने वाले स्वैच्छिक दाताओं से संपर्क किया। जब कॉलेज फिर से खुलेंगे तो हम निश्चित रूप से निगम और पुलिस विभाग के अधिकारियों की अनुमति से शिविर आयोजित करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि कोविड -19 प्रोटोकॉल का पालन किया जाए। कॉलेजों में एनएसएस और एनसीसी शिविरों द्वारा आयोजित शिविरों ने ब्लड बैंकों द्वारा एकत्र किए गए रक्त में बड़े पैमाने पर योगदान दिया। हालांकि महामारी के दौरान ऑनलाइन कक्षाओं ने संग्रह को प्रभावित किया।

रक्तदान करने के लिए प्रोत्साहित करें

डॉक्टरों का कहना है कि कोविड -19 से जुड़ी भ्रांतियां हैं और लोगों को प्रोटोकॉल के अनुसार ठीक होने या टीकाकरण के बाद रक्तदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। रक्तस्राव, दुर्घटनाओं, सर्जरी, अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण, कैंसर कीमोथेरेपी और स्टेम सेल प्रत्यारोपण जैसी बीमारी से पीड़ित लोगों को नियमित रूप से रक्त की आवश्यकता होती है। ऐसी बीमारियों का इलाज रुक नहीं सकता। सड़क यातायात दुर्घटनाओं के प्रबंधन के दौरान रक्त महत्वपूर्ण हो जाता है।

