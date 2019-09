Tamilnadu: एसयूवी-ट्रक की भिड़त में तीन की मौत, चार घायल

SUB collides with truck, three spot die, for four other suffered injuries, deceased were yet to be identified पुलिस ने बताया कि मृतकों की अब तक पहचान नहीं हो पाई है। घायल लोगों की स्थिति में सुधार आने के बाद ही पहचान हो पाएगी।