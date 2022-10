अब डूबने से बचाएगा ड्रोन

पुलिस अधिकारियों को ड्रोन उड़ाने का प्रशिक्षण

अन्ना विश्वविद्यालय का सेंटर फॉर एयरोस्पेस रिसर्च (सीएएसआर) समुद्र में बचाव कार्यों में मदद करने के लिए ड्रोन विकसित करने के लिए तैयार है। यह ऐसे ड्रोन डिजाइन और विकसित करेगा जो स्वचालित रूप से उड़ सकते हैं। डूबने वाले लोगों का पता लगा सकते हैं और पीड़ित के पास एक फोल्ड-अप फ्लोटेशन डिवाइस को सटीक रूप से छोड़ सकते हैं।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और कैमरों से लैस हाई-टेक ड्रोन का निर्माण और आपूर्ति तमिलनाडु ड्रोन कॉर्पोरेशन द्वारा राज्य पुलिस विभाग को की जाएगी। वे मरीना बीच लाइफ गार्ड यूनिट का हिस्सा होंगे, जिसे पुलिस ने पिछले दिनों लॉन्च किया था। पायलट आधार पर सीएएसआर ने लाइफ गार्ड यूनिट को एक ड्रोन प्रदान किया है, जिसे लॉन्च समारोह के दौरान प्रदर्शित किया गया था।

सीएएसआर के निदेशक के सेंथिल कुमार ने कहा, इन्फ्लेटेबल कनस्तर एक वयस्क को सहारा देने के लिए काफी बड़ा होगा। ड्रोन निगरानी दल को रीयल-टाइम डेटा भी प्रदान करेंगे। कुमार ने कहा, परियोजना के लिए तमिलनाडु ड्रोन कॉरपोरेशन द्वारा कम से कम 10 ड्रोन का निर्माण किया जाएगा और पुलिस को मुहैया कराया जाएगा। हालांकि इन ड्रोनों को एक ऑपरेटर की आवश्यकता नहीं होगी, सीएएसआर ने चार पुलिस अधिकारियों को ड्रोन उड़ाने का प्रशिक्षण दिया है और उन्हें डीजीसीए लाइसेंस दिए हैं।

प्रशिक्षित पुलिस अधिकारियों को केवल टेकऑफ़ शुरू करने की आवश्यकता है। एक बार जब ड्रोन समुद्र में 20 मीटर की दूरी पर है, तो यह नेविगेट करने और शिकार की पहचान करने और डिवाइस को छोड़ने में सक्षम होगा। कुमार ने कहा, ड्रोन बचाव कर्मियों के काम को अधिक सटीक और प्रभावी बनाएंगे।

Tamil Nadu: AI drones to save people from drowning in Marina