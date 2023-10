Cauvery Water Disputes : दिल्ली दरबार से गुहार, कर्नाटक को पानी छोड़ने का दिया जाए निर्देश

Oct 09, 2023

तमिलनाडु विधानसभा ने एक विशेष प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से अनुरोध किया है कि वह कर्नाटक को कावेरी नदी (Cauvery river) का पानी छोड़ने का निर्देश दे। प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया गया, जिसमें भाजपा के सदस्यों ने वॉक आउट किया। The state assembly has requested the central government for Cauvery water from Karnataka.

