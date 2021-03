Tamil Nadu Assembly Elections 2021: तमिलनाडु कांगेस ने विधानसभा चुनाव के लिए जारी किया घोषणापत्र

चेन्नई.

तमिलनाडु में होने जा रहे विधानसभा चुनाव (Tamil Nadu Assembly Elections 2021) को लेकर जनता को रिझाने विभिन्न दलों में जबर्दस्त प्रतिस्पर्धा मची हुई है। जनता को अपने फेवर में करने तमिलनाडु के दोनों प्रमुख दल डीएमके (DMK) और एआईएडीएमके (AIADMK) लगातार घोषणाओं और वादों की झड़ी लगाए हुए थे, इसी कड़ी में चेन्नई में कांग्रेस ने (Tamil Nadu Congress) पार्टी कार्यलय में तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2021 के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है।

प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष केएस अझगिरी (Tamilnadu Congress Chief KS Alagiri ) ने कहा कि शराब की दुकानों को बंद करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। इंटरकास्ट मैरिज (intercaste marriages) को बचाने और ऑनर किलिंग को रोकने के लिए एक अलग कानून पारित किया जाएगा। हम नीट परीक्षा को खत्म करने के लिए सभी कदम उठाएंगे।

राहुल का कद सोनिया से बड़ा दिखाया

हालांकि तमिलनाडु चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो (manifesto)जारी कर दिया लेकिन इसका केन्द्र बिंदु इसका कवर पेज है जिसे देखकर कांग्रेस में राहुल (Rahul Gandhi) के कद का सहज ही अंदाजा हो जाता है। मैनिफेस्टो के मेन पेज (Main Page) पर राहुल का फोटो कांग्रेस मुखिया सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) के फोटो से बड़ा है।

कई योजनाए लागू करेंगे

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केएस अलागिरी ने आगे कहा कि सरकारी नौकरी के लिए हर जिले में 500 युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। हम युवाओं को रोजगार देने के लिए योजनाएं लागू करेंगे। हम स्टार्टअप्स और नए उद्यमियों को कम से कम 5 साल के लिए टैक्स में छूट का भी प्रावधान करेंगे।

25 सीट पर लड़ेगी कांगे्रस

तमिलनाडु में 234 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस 25 सीटों पर चुनाव (Tamil Nadu Assembly elections and is contesting from 25 seats) लड़ेगी। इसके साथ ही एक लोकसभा सीट पर उप चुनाव भी लड़ेगी। इन 25 सीटों में से 5 सीटें वो भी हैं, जिनपर कांग्रेस पिछले चुनाव में जीती थी। कांग्रेस और डीएमके दोनों दल गठबंधनकर चुनाव लड़ रहे हैं।